Vali Birol Ekici, Kırklarelispor\'un 56. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Vali Birol Ekici, Kırklarelispor'un 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ekici, şehrin en önemli değerlerinden Kırklarelispor'un kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanın yaşandığını belirtti.

Kırklarelispor'un 56 yıldır armasına gönül verenlerin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ekici, kulüp yöneticilerinin de sevgi, fedakarlık, dayanışma, birlik ve beraberliği amaç edindiğini kaydetti.

Kırklarelispor'un 56. kuruluş yıl dönümünü tebrik edden Ekici, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, uzun yıllar Kırklarelispor'umuza başkanlık yapan ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Volkan Can ve kurulduğu günden bugüne Kırklarelispor'umuza katkıları olan tüm kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik heyetlerimize, futbolcularımıza ve taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kırklarelispor'un başarısına başarı katacağına yürekten inanıyorum."