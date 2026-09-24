Vali Canalp, Batman festivallerine geçen yıl 1 milyon 620 bin ziyaretçi geldiğini söyledi - Son Dakika
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Vali Canalp, Batman festivallerine geçen yıl 1 milyon 620 bin ziyaretçi geldiğini söyledi

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Vali Canalp, Batman festivallerine geçen yıl 1 milyon 620 bin ziyaretçi geldiğini söyledi
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Batman merkez ve 5 ilçedeki festivaller, düzenlenen kortej yürüyüşüyle tanıtıldı. Vali Ekrem Canalp, geçen yıl 1 milyon 620 bin ziyaretçinin, son dört yılda ise festivaller ve kültürel etkinliklere 4 milyon 810 bin 763 kişinin geldiğini söyledi.

Batman'ın merkez ve 5 ilçesinde gerçekleştirilecek festivallerin tanıtımı amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve kaymakamlıklar tarafından organize edilen festivaller dolayısıyla kortej oluşturuldu.

Vali Ekrem Canalp, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların yer aldığı yürüyüş, Turgut Özal Bulvarından Atatürk Parkına kadar sürdü.

Yürüyüşte katılımcılar festivallerin tanıtıldığı afişler taşıdı.

Vali Canalp, burada yaptığı açıklamada, festivallerin Batman'ın sahip olduğu tarımsal ürünlerin, doğal güzelliklerin ve kültürel değerlerin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen festivallere toplam 1 milyon 620 bin ziyaretçinin katıldığını belirten Canalp, son dört yılda ise festivaller ve kültürel etkinliklere 4 milyon 810 bin 763 kişinin geldiğini kaydetti.

Festivallerin kentin ekonomisine de katkı sağladığını ifade eden Canalp, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda bu festivallerin bir anlamı daha var. O da köylülerimizin kendi üretmiş oldukları ürünleri pazarlamasına imkan sağlıyor. Köylülerimiz bu festivallerdeki stantlarda pazarlamayı da ürünlerini satmayı da öğreniyorlar. İlçelerimizin ve ilimizin ekonomisine bu festivaller katkı sağlamaktadır."

Program halk oyunları gösteriminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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