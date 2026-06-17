Vali Canbolat, Adalet Bakanı Gürlek'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vali Yakup Canbolat, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'i ziyaret etti. Nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesine yer verildi.
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