Vali Canbolat Aydın’a Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Canbolat Aydın’a Veda Etti

Vali Canbolat Aydın’a Veda Etti
05.05.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valiliği'nden Ankara'ya atanan Vali Yakup Canbolat, duygusal bir uğurlama ile veda etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Aydın Valiliği'nden Ankara Valiliği görevine atanan Yakup Canbolat, başkente uğurlandı.

Vali Canbolat için saat 11.00'de Valilik Konutu önünde uğurlama programı gerçekleştirildi. Aydın'da görev süresi boyunca çeşitli kamu yatırımları ve projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol üstlenen Vali Canbolat, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda kente veda etti.

Vali Canbolat, programda yaptığı konuşmada, "Yarın itibariyle İnşallah Ankara'daki görevimize başlayacağız. Aydın benim için dolu dolu geçen bir meslek hayatı oldu. Aydın'a gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği değerleri katmaya çalıştık. Birçok işe de vesile olduğumuz düşüncesindeyim ancak en önemlisi kırmadan, dökmeden, bütünleştirici ve tamamlayıcı olarak, sorunun değil çözümün parçası olarak çalışmaya gayret ettik. Aydın halkının bize olan ilgi alakası, sevgi saygısını biliyorum. Onlardan helallik diliyorum. Bir eksik, kusur varsa bana aittir. Aydın'a ait değildir. Ama bir şeyler kattığımız inancındayım. Onları burada söylemenin de vakti zamanı değil. Allah'a emanet olun" dedi.

Duygusal anların yaşandığı programın ardından Canbolat, Ankara'daki yeni görevine başlamak üzere şehirden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Canbolat Aydın’a Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:19:15. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Canbolat Aydın’a Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.