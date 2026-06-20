Ankara Valisi'nden Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Valisi'nden Babalar Günü Mesajı

20.06.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Yakup Canbolat, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında, milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı, kültürün, geleneklerin gelecek nesillere aktarıldığı aile kurumunun, toplumun en sağlam temeli olduğunu belirtti.

Aile kurumunun korunmasında ve geleceğe taşınmasında babaların önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydeden Canbolat, "Sevgi, fedakarlık ve sorumluluk anlayışıyla ailelerine rehberlik eden babalarımız, aile birliğinin güçlenmesinde, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde ve toplumsal değerlerimizin yaşatılmasında önemli bir paya sahiptir." ifadelerini kullandı.

Babaların yalnızca ailelerinin geçimini sağlayan kişiler olmadığını aynı zamanda dürüstlüğün, çalışkanlığın, sorumluluk bilincinin ve vatan sevgisinin ilk öğreticileri olduğunu belirten Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Çocuklarına sözleriyle olduğu kadar davranışlarıyla da örnek olan, tecrübeleriyle yol gösteren babalarımız, evlatlarının hayatına yön veren en kıymetli rehberler arasında yer almaktadır. Hayatın her döneminde ailelerinin huzuru ve mutluluğu için çalışan, çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri planda tutarak evlatlarının geleceği için emek veren babalarımızın sabrı, özverisi ve karşılıksız sevgisi her türlü takdirin üzerindedir. Bizlere düşen görev ise hayatımız boyunca yanımızda olan, sevgileri ve emekleriyle hayatımıza değer katan babalarımızın kıymetini bilmek, onlara duyduğumuz sevgi, saygı ve vefayı yalnızca bugün değil, her zaman göstermektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve bereket içinde nice güzel yıllar geçirmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Ankara Valiliği, Yerel Haberler, Babalar Günü, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valisi'nden Babalar Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:09:55. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara Valisi'nden Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.