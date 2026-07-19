Vali Çiçek Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan ilçesindeki İstasyon Caddesi ile Mimar Sinan Parkı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstasyon Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Çiçek, esnafa hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Ziyaret esnasında vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Çiçek, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

Bazı vatandaşlar Vali Çiçek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.