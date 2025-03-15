Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, koruyucu ailelerle iftar programında bir araya geldi.
Vali Çiçek, kentte bir lokantada düzenlenen, eşi Berna Çiçek ile katıldığı programda, koruyucu ailelerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Koruyucu ailelerin topluma iyilikleri dolayısıyla örnek teşkil ettiklerini belirten Çiçek, kendilerini kutladı.
Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, ailelerle tek tek ilgilenip sohbet etti.
Çiçek, koruyucu ailelerle başka programlarda da birlikte olmayı temenni ettiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Vali Çiçek Koruyucu Ailelerle İftar Yemeği Yedi - Son Dakika
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