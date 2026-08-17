Vali Çiçek Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Çiçek Köyleri Ziyaret Etti

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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, köylerde vatandaşlarla bir araya gelip talepleri dinledi.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu.

Merkeze bağlı Üçkuyu, Madenşehri, Dinek, Hamidiye, Kılbasan, Yuvatepe ve Göztepe köylerini ziyaret eden Çiçek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Devam eden yatırımlar, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çiçek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, MHP MYK Üyesi Turan Şener, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut ve MHP Karaman İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel katıldı.

Kaynak: AA

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