Vali Çiçek Tavlusun Mahallesi'ni Ziyaret Etti

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tavlusun Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiçek'i mahalleye gelişinde Vali Yardımcıları Ömer Tekeş ve Erkan Kaçmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile mahalleli karşıladı.

Tavlusun Aşağı Mahalle Camisi, Tavlusun Ermeni Kilisesi, Tavlusun tarihi evleri, Tavlusun Rum Kilisesi, Orta Mahalle Camisi ve Hamidiye Camisini ziyaret eden Çiçek, l Kültür ve Turizm Müdürü Dursun'dan tarihi yerler hakkında bilgi aldı.

Kent merkezine çok yakın olan Tavlusun Mahallesi'nde bulunan tarihi yerleri herkesin gelip görmesi gerektiğini belirten Vali Çiçek, "Kilise ile caminin yan yana olması da bizim ne kadar hoşgörülü bir millet olduğumuzun ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğidir." ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından Mimarsinan Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğüne geçen Çiçek, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.