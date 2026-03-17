Vali Çiçek'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Vali Çiçek'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

17.03.2026 15:47
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlıkların Türk milletinin hafızasında silinmez izler bıraktığına dikkati çekti.

Çanakkale'de verilen mücadelenin yalnızca bir savaşın kazanılmasından ibaret olmadığını belirten Çiçek, yokluk ve imkansızlıklar içerisinde vatanını korumaktan vazgeçmeyen kahraman Mehmetçiğin azmi ve inancıyla tarihin akışını değiştirdiğini kaydetti.

Çiçek, kahraman askerlerin gösterdiği fedakarlık ve cesaret sayesinde kazanılan büyük zaferin, sadece askeri bir başarı olmadığını aynı zamanda bir milletin bağımsızlık ve özgürlük konusundaki kararlılığının da en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti.

Çanakkale'de ortaya çıkan ruh ve inancın Milli Mücadele'ye de ilham kaynağı olduğunu anımsatan Çiçek,şöyle devam etti:

"Bugün bizlere düşen en önemli görev, ecdadımızdan miras kalan bu kutsal emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Çanakkale'de yazılan destan, geçmişten geleceğe uzanan milli bilincimizin ve ortak değerlerimizin en önemli dayanaklarından biri olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

