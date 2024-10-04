Vali Çiçekli'den Yaşlılar Günü Ziyareti - Son Dakika
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Vali Çiçekli'den Yaşlılar Günü Ziyareti

Vali Çiçekli\'den Yaşlılar Günü Ziyareti

Karaman Valisi Çiçekli, Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

04.10.2024 16:22
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında Dursun Fakih Huzurevi'ni ziyaret etti.

Vali Çiçekli, huzurevinde kalan yaşlılarla ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Medeniyet ve kültür değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyüklerin büyük rol oynadığını vurgulayan Vali Çiçekli, "Tecrübe ve bilgelikleriyle yolumuza ışık tutan, sevgileri ve öğütleriyle hayatımızı her an zenginleştiren baş tacımız ulu çınarlarımızın Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Vali Çiçekli, huzurevi bahçesinde yapımı tamamlanan bocce sahasında incelemelerde bulundu.

Ziyarete Vali Çiçekli'nin eşi Karaman Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Seval Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Çiçekli'den Yaşlılar Günü Ziyareti - Son Dakika

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