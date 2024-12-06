Vali Coşkun Kale'yi Ziyaret Etti

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Coşkun, ilk olarak Kale Kaymakamı Burak Gürbüz'ü makamında ziyaret etti.
Gürbüz, Belediye Başkanı Erkan Hayla ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Coşkun, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Coşkun, daha sonra Belediye Başkanı Erkan Hayla'yı makamında ziyaret etti.
Hayla, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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