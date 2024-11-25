Vali Dallı, Kadına Yönelik Şiddete Hayır Dedi

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde açılan stantları gezen Vali Dallı, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

"Şiddete karşı sessiz kalmıyorum" köşesine de imzasını atan Dallı, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz varız" yazdı.

Dallı, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede eğitim ve bilgilendirme çalışmaları için özveriyle çalışan kurumlara ve personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.