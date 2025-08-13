Vali Dallı, Milli Tekvandocularla Buluştu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, milli tekvandocularla bir araya geldi.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde eden sporcular Evra Alıcı, Berat Taha Yavuz, Mehmet Ünal ve Damla Nur Hanife, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ve antrenörleri eşliğinde Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Dallı, ziyarette, milli sporcuların müsabakalarda elde ettiği başarılardan dolayı büyük gurur duyduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dallı, milli sporculara kariyerlerinde ve hayatlarında başarılar diledi.