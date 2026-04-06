Vali Demiryürek'ten AA'ya 106. Yıl Kutlaması
Vali Demiryürek'ten AA'ya 106. Yıl Kutlaması

06.04.2026 16:08
Kırşehir Valisi Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümünü kutladı ve önemini vurguladı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Demiryürek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansının 106 yaşında olduğunu belirtti.

Milli Mücadele'nin haklı davasını ve Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının önemli bir görevi bulunduğunu aktaran Demiryürek, AA'nın İstiklal Harbi'nin zorlu şartlarında bir haber bülteninden ziyade bağımsızlık mücadelesinin en güçlü silahlarından biri olarak doğduğunu vurguladı.

Demiryürek, şunları kaydetti:

"Milli ajansımız, ilkeli, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla bir asrı aşkın süredir tarihimize tanıklık etmeye devam ediyor. Dün cephedeki kahramanlıkları milletimize müjdeleyen Anadolu Ajansı, bugün küresel ölçekteki güçlü haber ağıyla Türkiye'nin vizyonunu ve güvenilir haberin gücünü dünyaya taşıyan bir gurur kaynağıdır. Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ajansın kuruluşunda emeği geçen Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi'yi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hakikatin peşinde gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm Anadolu Ajansı mensuplarının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Advertisement
