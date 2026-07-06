Vali'den Bayrak Hediyesi - Son Dakika
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Vali'den Bayrak Hediyesi

06.07.2026 23:43
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Kars'ta bayrağı öpen Neriman Öztürk'e Vali Polat, bayrak hediye etti ve teşekkür etti.

Kars'ta yürürken valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpen ve bu davranışı güvenlik kamerasınca kaydedilen Neriman Öztürk'e Vali Ziya Polat, bayrak hediye etti.

Haydar Aliyev Caddesi'ndeki valilik binası önünden geçerken park halindeki valilik makam aracının önünde bulunan Türk bayrağını öperek seven Neriman Öztürk, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüyü izleyen Vali Polat, Öztürk'ü makamında kabul ederek Türk bayrağı hediye etti.

Bu anları sosyal medyada paylaşan Polat, "7'den 77'ye şanlı al bayrağımızın sevdalısıyız. Bu asil davranışından dolayı kıymetli teyzemizi tebrik ediyor, ellerinden öpüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Neriman Öztürk, Hediye, Kültür, Güncel, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali'den Bayrak Hediyesi - Son Dakika

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