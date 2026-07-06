Vali'den Bayrak Hediyesi

Kars'ta yürürken valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpen ve bu davranışı güvenlik kamerasınca kaydedilen Neriman Öztürk'e Vali Ziya Polat, bayrak hediye etti.

Haydar Aliyev Caddesi'ndeki valilik binası önünden geçerken park halindeki valilik makam aracının önünde bulunan Türk bayrağını öperek seven Neriman Öztürk, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüyü izleyen Vali Polat, Öztürk'ü makamında kabul ederek Türk bayrağı hediye etti.

Bu anları sosyal medyada paylaşan Polat, "7'den 77'ye şanlı al bayrağımızın sevdalısıyız. Bu asil davranışından dolayı kıymetli teyzemizi tebrik ediyor, ellerinden öpüyoruz." ifadelerini kullandı.