Vali'den Yaban Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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Vali'den Yaban Hayvanlarına Destek

Vali\'den Yaban Hayvanlarına Destek

Erzurum Valisi, kışın yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakma etkinliği düzenledi.

11.12.2024 14:20
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ve aileler ile Yakutiye ilçesindeki Köşk Göleti çevresinde yaban hayvanlarına yem bırakma etkinliği düzenledi.

Vali Çiftçi, doğada zor şartlarda yaşam mücadelesi veren hayvanlar için yanlarında getirdikleri ekmek, buğday ve çeşitli yiyecekleri, ormanlık alana kadar taşıdı.

Göletin çevresindeki ormanlık alana yaban hayvanları için yem bırakan Çiftçi, burda gazetecilere, doğal güzellikleri tanıtmak ve yaban hayatına destek olmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Köşk Göleti'nin toplam yüz ölçümünün 10 kilometrekare, derinliğinin 40, 50, 60 metreye kadar ulaşabildiğini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Burada son derece dingin bir coğrafya var. Gölet çevresinde birçok canlıya ev sahipliği yapan ormanın içerisindeyiz. Tabii kışın kar yağışı, hava şartlarının soğumasıyla burada yaşayan hayvanlar ve özellikle tavşanlar, yiyecek bulmakta zorlanıyor. Macera kulübümüzle beraber hem doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik, hem de hayvanlar için yemleme yaptık."

Etkinliğe, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir, Mustafa Berk Çelik, Erzurum Macera Off- Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, kulüp üyeleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

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