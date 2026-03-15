Vali Doğan'dan Kadir Gecesi Mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ilahi rahmetin gönüllere sağanak sağanak indiği, affın, umudun ve dirilişin gecesi olduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünü nurlandırdığı bu müstesna gecenin kalplerin arındığı, duaların semaya kanatlandığı kutlu bir buluşma olduğunu aktaran Doğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi, milletimizin asırlardır gönlünde yaşattığı maneviyatın, merhametin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışma kültürünün en güçlü tezahürlerinden biridir ki gönüllerden taşan inancımızla, dualarımız ile müzeyyen olmuş manevi bir şuurla mukaddes bir zamanı idrak ediyoruz. Mübarek Kadir Gecesi'nin tüm hemşerilerime, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar, iyilikler, güzellikler, esenlikler getirmesini diliyorum. İbadetlerimizin ve dualarımızın kabul olması temennisiyle Rabbimden sağlık, huzur ve bereket niyaz ediyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."