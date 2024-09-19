Vali Ekici Kırklareli\'nde

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Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Ekici, kentte başarılı çalışmalar yaptıklarını belirterek Şırnak'ta da görevini layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Bulut ise Vali Ekici'ye görevinde başarı diledi.

Çocuk parkı törenle açıldı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi.

Bulut, Pınar Mahallesi'nde ki çocuk parkında, ihtiyaç duyulan her mahallede çocuk parkı açacaklarını söyledi.

Çocuklara yönelik yapılan yatırımları önemsediklerini belirten Bulut, "Bu yüzden birçok planlamamızda, çocuklarımıza öncelik veriyoruz. Mutlu ve keyifli zaman geçirsinler, sosyalleşsinler, en önemlisi de, asıl sahibi oldukları bu parkı ve çevrelerini koruyarak, büyüklerine örnek olsunlar." dedi.

Konuşmaların ardından Bulut, çocuklarla birlikte parkın açılış kurdelesini kesti.