Vali Ekici, Sağanak Mağduru Köyleri Ziyaret Etti

Şırnak Valisi Birol Ekici, sağanaktan etkilenen Uludere ilçesine bağlı Ballı ve Taşdelen köylerini ziyaret etti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Ekici, sağanaktan etkilenen köyleri ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekici, ziyaretlerinde devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Vali Ekici'ye ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün de eşlik etti.