Vali Elban\'dan 15 Temmuz mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, anayasal düzeni, devlet geleneğini, milli birlik ve beraberliği hedef alan darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, aradan geçen zamana rağmen o gecenin acısının ve milletin yazdığı destanın ilk günkü canlılığını koruduğunu belirtti.

Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan tarihi yürüyüşte olduğu gibi, vatandaşların 15 Temmuz gecesinde de vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına aynı inançla sahip çıktığını aktaran Elban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki direnişin bir milli diriliş olduğunu ifade etti.

Vali Elban, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini, kahraman gazilere ise sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek, şunları kaydetti:

"10 yıl önce ortaya konulan bu sarsılmaz irade, bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük gücü ve en güvenilir teminatı olmaya devam etmektedir. Devletin bekasına ve demokrasiye yönelen her tehdit, ortak vicdanın, kararlılığın ve birlik ruhunun karşısında asla karşılık bulamayacaktır. 15 Temmuz'un bıraktığı en kıymetli miras, ortak değerlerde kenetlenen güçlü bir milli birlik şuurudur. Görevimiz, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, demokrasiyi korumak, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak ve ülkeyi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktır."