Vali Ergün'den şehit aileleri ve gaziye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Ergün'den şehit aileleri ve gaziye ziyaret

Vali Ergün\'den şehit aileleri ve gaziye ziyaret
13.06.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli ilçesinde şehit aileleri ve Kıbrıs gazisine ziyarette bulundu.

Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli ilçesinde şehit aileleri ve Kıbrıs gazisine ziyarette bulundu.

Çevreli köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Ergün, köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, işçilerle bir süre çalıştıktan sonra tatlı ikramında bulundu.

Ergün, daha sonra 2002 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde şehit olan Nafiz Uzun, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker Hudut Karakolunda 1994 yılında şehit olan Orhan Boz ve 1995'de Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan Muammer Tamas'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Ergün, son olarak Tekkale köyündeki Kıbrıs gazisi Yakup Kaya'ya ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

Artvin Valiliği, Yerel Haberler, Turan Ergün, Yusufeli, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Ergün'den şehit aileleri ve gaziye ziyaret - Son Dakika

Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

11:14
Dünya Kupası’nda büyük kriz Kane’in kramponları bile çalındı
Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:28:32. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Ergün'den şehit aileleri ve gaziye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.