Vali Erin\'den İbrahim Atalar\'a Ziyaret

Isparta Valisi Abdullah Erin, "deri dağlama" tekniğini eserlerine yansıtan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı İbrahim Atalar'ı atölyesinde ziyaret etti.

Vali Erin, ziyarette yaptığı konuşmada, geleneksel sanatların yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Atalar'ın sabır, emek ve dua ile ortaya koyduğu özgün eserlerin Isparta'nın kültürel zenginliğine katkı sunduğunu belirten Erin, "Ustalık, sabır ve sanatın deriyle buluştuğu yolculuk... Isparta'nın kültürel mirasını yaşatan önemli bir değer, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' İbrahim Atalar... Deriyi sadece bir malzeme değil, dua, sabır ve emeğin taşıyıcısı olarak gören bu kadim usta, geçmişle bugünü buluşturan el emeği ürünleriyle zanaatı sanata dönüştürüyor." dedi.

Erin, altı yaşında başlayan ustalık hikayesini geleneksel yöntemlerle sürdüren Atalar'ın, Anadolu irfanını yansıtan eserler ürettiğini kaydetti.

Sanatçıya çalışmalarında başarılar dileyen Vali Erin, geleneksel sanatlara katkısı için Atalar'a teşekkür etti.