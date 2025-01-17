Vali Erin\'den \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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Isparta Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Erin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz", "Haber"de Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafını seçen Erin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" da ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karelerine oy verdi.

Vali Erin, fotoğrafların çok çarpıcı olduğunu söyledi.

Dünyada hareketli ve gözyaşının olduğu bir yıl yaşandığını belirten Erin, "Değişimlerin ve değişikliklerin olduğu bir yıl oldu. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve oradaki zulüm, dünyanın gündeminde birinci maddeydi. Suriye'nin özgürleşmesi de 2024'ün sonuna doğru gerçekleşen, dünyayı etkileyen önemli olaylardan biriydi. 2025'in, güzel fotoğrafların yer alacağı bir yıl olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.