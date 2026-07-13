Vali Gül: 15 Temmuz'da dosta düşmana darbe olmayacağını gösterdik - Son Dakika
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Vali Gül: 15 Temmuz'da dosta düşmana darbe olmayacağını gösterdik

Vali Gül: 15 Temmuz\'da dosta düşmana darbe olmayacağını gösterdik
13.07.2026 22:47
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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Fatih'te şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenledi. Vali Davut Gül, milletin feraseti ve Cumhurbaşkanı'nın dirayetiyle darbe girişiminin engellendiğini, artık Türkiye'de darbe olamayacağını vurguladı.

FATİH'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'ncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için bir yemek programı düzenlendi. Burada konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "O dönem içerisinde milletimizin tamamına yakını farklılıklarını bir tarafa bırakarak milli iradenin yanında oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda, meclisimiz bombalanırken her siyasi partiden milletvekillerimizin orada direndiğini gördük. 15 Temmuz'da, başta sizlerin yakınlarının gayretiyle, milletimizin desteğiyle artık dosta düşmana Türkiye'de elini kolunu sallayarak darbe olmayacağını göstermiş olduk" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'ncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih'te, 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kuran'ı-Kerim tilavetiyle başlayan program, yemek ile devam etti. Programda konuşan Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını ve sevgilerini iletmek istiyorum. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Her yıl dönümünde aynı duyguları yeniden yaşıyoruz. Üzerinden 10 yıl geçti. Bunun darbe görünümlü bir işgal girişimi olduğunu anladık, bildik ve bu işgal girişimine karşı direndik. Milletimizin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesaretiyle bir zafer elde edildi. Sokağa çıkan, şehit düşen, gazi olan, 7'den 70'e tepkisini gösteren herkes aslında, şu an arkamızda yer alan sloganımızda da görüldüğü gibi, kendi iradesiyle çıktı. Evet, irade bizimdi ve bunun neticesinde de zafer bizim oldu. Şehitlerimize bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz" dedi.

'DOSTA DÜŞMANA TÜRKİYE'DE ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DARBE OLMAYACAĞINI GÖSTERMİŞ OLDUK'

Vali Gül, "O dönem içerisinde milletimizin tamamına yakını farklılıklarını bir tarafa bırakarak milli iradenin yanında oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda, meclisimiz bombalanırken her siyasi partiden milletvekillerimizin orada direndiğini gördük. Sokakta ise birbirine benzemeyen, aynı şekilde düşünmeyen, aynı şekilde giyinmeyen; ancak hepsinin bu darbecilere karşı birlikte durduğuna şahit olduk. Biliyorsunuz her 10 yılda bir darbe olması artık rutin ve sıradan bir meseleydi. 15 Temmuz'da, başta sizlerin yakınlarının gayretiyle, milletimizin desteğiyle artık dosta düşmana Türkiye'de elini kolunu sallayarak darbe olmayacağını göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vali Gül: 15 Temmuz'da dosta düşmana darbe olmayacağını gösterdik - Son Dakika

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