Vali Gül: İstanbul'un Fethi, Medeniyet Zaferidir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Gül: İstanbul'un Fethi, Medeniyet Zaferidir

28.05.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, fethin aklın, bilimin ve inancın zaferi olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu ruhtan ilhamla Türkiye Yüzyılı'na katkı sağladığını belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve bayram coşkusuyla idrak ettiklerini belirtti.

Gül, 29 Mayıs 1453'ün, yalnızca bir şehrin kapılarının açıldığı gün değil, aklın, bilimin ve inancın zaferi, adaletle hükmetmenin, hoşgörüyle insanlığı kucaklamanın, nebevi müjdenin ışığında yeni bir dünya inşa etmenin sembolü olduğunu kaydetti.

Vali Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ecdadımız bu şehri sadece fethetmedi, her sokağına, her semtine mührünü vurdu, Süleymaniye'de Boğaz'ı selamlayan ezanlarla, Sultanahmet'te semaya yükselen kubbelerle, Eyüp Sultan'da dualarla medeniyetimizin ebedi başşehri yaptı, her dilden, her inançtan insanın huzur içinde yaşadığı bir esenlik yurdu haline getirdi. Bugün bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aynı ruhla bu kutlu emanete layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışıyor, gönülleri fethetmeye devam ediyoruz."

Gençlerin Fatih Sultan Mehmet Han'ın azmi, vizyonu ve liderliğinden aldığı ilhamla, bilimde, sanatta, teknolojide elde ettiği başarılarla, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkılarının bunun en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan Gül, "Bu düşüncelerle, şehirlerin sultanı İstanbul'a hizmetkar olmayı nasip eden Rabbime hamd ediyor, Feth-i Mübin'in 573. yıl dönümünü kutluyorum. Fatih Sultan Mehmet Han ve kutlu askerleri başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Davut Gül, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gül: İstanbul'un Fethi, Medeniyet Zaferidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

23:27
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
22:36
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
22:17
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
22:05
Zeytinin kilosunu 50 TL’ye sattı
Zeytinin kilosunu 50 TL'ye sattı
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 23:49:21. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Gül: İstanbul'un Fethi, Medeniyet Zaferidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.