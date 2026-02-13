Vali Işın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Vali Işın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

13.02.2026 18:43
Kütahya Valisi Musa Işın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında birçok fotoğraf seçti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Işın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" karesini seçen Işın, "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti."

Musa Işın, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta da Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Işın, yaptığı açıklamada, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA'nın başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinde gerçekleri duyurduğunu belirten Işın, "Anadolu Ajansının çalışmalarıyla iftihar ediyoruz. Seçkide her açıdan düşündüren çok anlamlı fotoğraflar bulunuyor. Bazen fotoğraflar bir kitapta anlatılanları bir karede anlatabiliyor. Benim için en çok dikkat çeken fotoğraflar ise İsrail'in zulmüne uğrayan din kardeşlerimizin yaşadıkları ızdırapları anlatan görseller oldu." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Musa Işın, Güncel, Son Dakika

