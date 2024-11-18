Vali Karakaya'dan Hizan'da Ziyaret - Son Dakika
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Vali Karakaya'dan Hizan'da Ziyaret

Vali Karakaya\'dan Hizan\'da Ziyaret

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan'daki üs bölgesini ziyaret edip güvenlik güçleriyle görüştü.

18.11.2024 14:17
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesindeki Mesirtepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 1840 rakımda bulunan üs bölgesine giden Karakaya, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alan Karakaya, bölgede fedakarca görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerine görevlerinde başarı dileyen Karakaya, ardından Ürünveren, Akçevre, Keçeli, Ballıca, Ağılözü, Akşar ve Akdik grup köy yolunda incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA

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