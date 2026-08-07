Bitlis Valisi Ahlat\'ta Malazgirt Zaferi hazırlıklarını denetledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat ilçesinde şenliklerin düzenleneceği alanlarda yürütülen hazırlıkları inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Karakaya, Ahlat'taki hazırlık çalışmaları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Devlet Bey Konağı'nı ziyaret etti.

Bu alanlarda devam eden çalışmaları ve planlanan projeleri yerinde inceleyerek ilgili kurumlardan bilgi alan Karakaya, yapılan düzenleme, bakım ve iyileştirme çalışmalarının Ahlat'ın tarihi ve kültürel kimliğine uygun şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Karakaya, etkinliğe katılacak vatandaşların ve misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Ziyaret ve incelemelerde Vali Karakaya'ya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Demirhan Erol, Devlet Su İşleri Van Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Okçular Vakfı Etkinlik Komisyon Başkanı Abdurrahman Dövücü, Okçular Vakfı Koordinatörü Hüseyin Avni Önder, kurum amirleri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri eşlik etti.

1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü anma etkinlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23-26 Ağustos'ta Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılacak.