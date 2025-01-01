Vali Kumbuzoğlu\'ndan Yeni Yıl Ziyareti

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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti.

Vali Kumbuzoğlu, sağlık hizmetleri istasyonu, TOKİ Polis Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Uygulama noktasında sürücü ve yolcuların da yeni yılını kutlayan Kumbuzoğlu, çeşitli hediyeler verdi.

Kumbuzoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere, yeni yılın herkes için iyilik getirmesini dileyerek, "2025 yılı için başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Devletimiz, kahraman askeri ve polisiyle milletimizin yanındadır." dedi.