Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yürütülen projeleri yerinde inceledi.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, İlçe Sağlık Müdürlüğünün hizmet binasındaki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Masatlı, yapımı tamamlanan İskenderun Millet Kütüphanesi ile inşası süren İskenderun Öğretmenevi'ni de inceledi.
Son Dakika › Güncel › Vali Masatlı İskenderun'daki Projeleri İnceledi - Son Dakika
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