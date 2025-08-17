Vali Masatlı Kentsel Dönüşüm Projesini İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre Masatlı, Cumhuriyet ve Cebrail mahalleleri ile Atatürk Caddesi'ni ziyaret etti.

Masatlı, yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında konut ve dükkan inşa edilen alanları gezdi.

Mahallelerdeki altyapı çalışmalarını da inceleyen Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.