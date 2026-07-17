Vali Masatlı, Yayladağı Sınır Kapısını İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesindeki sınır kapısında yürütülen çalışmaları inceledi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Masatlı, sınır kapısındaki "Yayladağı Gümrük Kapısı Genişleme ve Modernizasyon Projesi"nin çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı, sınır kapısının modern ve daha nitelikli hizmet sunmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde görerek yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.