Vali Kumbuzoğlu Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Kumbuzoğlu Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Vali Kumbuzoğlu Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni ziyaret etti

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen Kumbuzoğlu, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Vali, Aksaray'daki engelli derneklerinin uyum içinde çalışmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti ve tüm engelli vatandaşların haftasını kutladı.

10.05.2024 19:03
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Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Engelliler Haftası nedeniyle Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Vali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, merkezi gezerek yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, engelli derneklerinin Aksaray'da el ele, omuz omuza uyum içinde olmalarından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kendilerinin her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Kumbuzoğlu, tüm engelli vatandaşların haftasını kutladı.

Kaynak: AA

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