Vali Önder Bakan Hamamözü\'nde İncelemelerde Bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Hükümet Konağı önünde karşılanan Bakan, Kaymakam Büşra Erdoğan ve Belediye Başkanı Cihan Demir'i makamlarında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan, ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi için kurum ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi.
Vatandaşların taleplerini dinleyeceklerini anlatan Bakan, taleplerin karşılanması için istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.
Vali Bakan, daha sonra ilçede yaşayan Elmas Duman'ı evinde ziyaret etti.
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