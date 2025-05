Vali Polat\'tan Kura ve Kask Desteği

KARS Valisi Ziya Polat, kuryelik yaparken kurallara uyarak hiç ceza almayan 3 motosiklet sürücüsüne kask hediye etti.

Kars'ta 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, motosiklet sürücülerine kurallara ilişkin bilgilendirme yaptı. Programda motosikletli kuryelerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Vali Ziya Polat, trafik kurallarına uyan ve ceza almayan motosiklet sürücüleri Sidar Vargün, Mert Betos ve İntigam Vahidos'a kask hediye etti.

Trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına vurgulayan Vali Ziya Polat, "Malumunuz ülkemizde maalesef trafik kazalarından can kaybımız yüksek. Bununla ilgili Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız tedbirleri alıyor, almaya da devam edeceğiz. Biz vatandaşımızın can güvenliği, özellikle huzur ve güven içerisinde yol almaları, yolculuklarını yapmaları için her türlü tedbiri alıyoruz. Bizler tedbir alıyoruz ama burada asıl önemli olan sürücüler özellikle motosiklet süren kardeşlerimizin daha dikkatli, tedbirli olması gerekiyor. Trafik kurallarına zorunlu uymaları gerekiyor. Trafik kazalarında, motosikletlerin karıştığı oran çok fazla. Biz de Kars'ta emniyetimiz arkadaşlarımıza gerekli eğitimleri veriyor. Umarım kazasız belasız yolculukları olur. 'Bir kural, bir ömür', mottosuyla trafik haftası tüm yıl boyunca arkadaşlarımız hem eğitim hem de denetimlere devam edecek" diye konuştu.

YARALI ARKADAŞINA DA KASK HEDİYE EDİLMESİ TALİMATI VERDİ

Kurye Sidar Vargün, Vali Polat'ın hediye ettiği kaskı, birkaç gün önce Paşaçayır Mahallesi'nde kullandığı motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan ve Erzurum'da tedavi gören arkadaşı Bertan Kağızman'a hediye edeceğini söyledi. Vargün, "Bu kaskı Bertan kardeşime hediye ediyorum. Önceki gün kaza geçirmişti. Şu an Erzurum'da tedavi altında. 2-3 güne Kars'a gelecek" dedi.

Vali Polat, Vargün'ün ifadeleri üzerine Bertan Kağızman'a da kask hediye edilmesi talimatını verdi.