Vali Şahin\'den Şehitlik Ziyareti

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Ortahisar ilçesinde Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Şahin, beraberindeki protokol üyeleriyle kabirlere karanfil bıraktı.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, kurum müdürleri ve şehit aileleri yer aldı.

Daha sonra trafik uygulama noktasını ziyaret eden Şahin, görevli polis ve sürücülerin bayramını kutladı.