Vali Şahin'den Şehitlik Ziyareti
Vali Şahin'den Şehitlik Ziyareti

Vali Şahin\'den Şehitlik Ziyareti
21.03.2026 18:06
Trabzon Valisi Tahir Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Ortahisar ilçesinde Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Şahin, beraberindeki protokol üyeleriyle kabirlere karanfil bıraktı.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, kurum müdürleri ve şehit aileleri yer aldı.

Daha sonra trafik uygulama noktasını ziyaret eden Şahin, görevli polis ve sürücülerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Tahir Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şahin'den Şehitlik Ziyareti - Son Dakika

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
Samsun’da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler "İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Kız arkadaşına tasma takıp gezdirdi Kız arkadaşına tasma takıp gezdirdi
Şırnak’ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı Şırnak'ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı

17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
SON DAKİKA: Vali Şahin'den Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
