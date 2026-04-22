Vali Şahin'den Temsili Makam Devir Teslimi

(ANKARA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümünde makam koltuğunu temsili olarak 5. sınıf öğrencisi Serra Arslan'a devretti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yönetici, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyeti kabul etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette, 23 Nisan'ın anlam ve önemine uygun görüntüler yaşandı. Vali Şahin, makam koltuğunu temsili olarak Çankaya İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Serra Arslan'a devretti.