Vali Şahin Trabzon'da gençlik ve spor yatırımlarını masaya yatırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Şahin Trabzon'da gençlik ve spor yatırımlarını masaya yatırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Tahir Şahin, 145 bin öğrenci ve 50 bin üniversite öğrencisine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Toplantıda, Uzunkum Yaşam Alanı'nda 700 dönüm üzerinde hayata geçirilecek spor projesinin önümüzdeki hafta temelinin atılacağı açıklandı.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımlarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Vali Tahir Şahin, yatırımların sahada bir an önce hayata geçmesi için gayret ettiklerini söyledi.

Çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarını güvenli şekilde sürdürmeleri ve spor yapmalarını sağlamak istediklerini belirten Vali Şahin, "Bu noktada 145 bin öğrencimizin huzurlu bir şekilde eğitim gördüğü, yaklaşık 50 bin üniversite öğrencimizin yurtlarda sağlıklı ve güvenli bir şekilde barındığı bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehirde hayatın her alanında yatırımlar devam ederken gençlik ve spor alanında çocukların hayatına, gençlerimizin hayatına dokunan birçok çalışmayı ilgili kurumlarımızla beraber yapıyoruz." dedi.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda yaz aylarında birçok çocuğa ulaşıldığını sözlerine ekledi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise bütün ilçelerde şehrin ihtiyacı olan spor alanındaki tesisleri en iyi şekilde geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Uzunkum Yaşam Alanı'nda şehre nefes aldıracak önemli bir projenin temelinin atılacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"O da şehir merkezi açısından hakikaten şehrimize çok değer katacak. Hem spor hem eğlence hem hava alma açısından hem de şehrimizin yaşam kalitesini artırması açısından Uzunkum Yaşam Alanı en önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Burada da Büyükşehir Belediyemizle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ'nin iş birliğiyle 700 dönümün üzerindeki bir alanı şehrimize kazandırmanın gururunu inşallah önümüzdeki hafta tekrar yaşayacağız."

Karaismailoğlu, projenin şehre yakışan önemli bir çalışma olduğuna değinerek, "İçerisinde tenis kortlarından, spor salonlarından, halı sahalarına kadar dört başı mamur hakikaten çok farklı spor alanlarına hizmet edecek yürüme alanları, bisiklet yollarıyla birlikte şehrimize kısa zamanda açılışını da yapıp hizmet edecek çok önemli bir alan olarak, çok önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile güçlü bir iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Genç, sporculara yönelik çalışmaların ortaklaşa sürdürüldüğünü belirterek, "Biz de yerel yönetim olarak bu işin bir parçasıyız. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak yaz spor okullarımızı ve doğa kamplarımızı il müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştiriyoruz. Arsin Santa Dağ Bisikleti Maratonu ev sahipliği yaptığımız önemli organizasyonlardan biri. Voleybolu Trabzon'da yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Basketbol yeniden gündemimizde. Plaj voleybolu turnuvasını sürekli olarak gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Programda, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Tahir Şahin, Gençlik, Trabzon, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şahin Trabzon'da gençlik ve spor yatırımlarını masaya yatırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti

17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
16:30
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
15:53
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 17:33:30. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Şahin Trabzon'da gençlik ve spor yatırımlarını masaya yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement