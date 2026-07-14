Kırıkkale Valisi\'nden \'İrade Bizim, Zafer Bizim\' Çadırına Ziyaret

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı çadırı ziyaret etti.

Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sarıibrahim, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı çadırı ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehitleri saygı ve hürmetle yad eden Sarıibrahim, "Allah rahmet eylesin. Gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Çadırın şöyle bir güzelliği var. İçerisinde sanal gerçeklik gözlüğü, videolar ve diğer uygulamalarıyla genç nesillere 15 Temmuz sürecinde Cumhuriyetimizin nasıl bir saldırı altında olduğunu, bu saldırının milletin iradesi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl püskürtüldüğünü ortaya koyan çok güzel bir uygulama. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yarın yapacağımız anma etkinliklerine bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz." diye konuştu.

Vali Sarıibrahim, burada 15 Temmuz Anı Defteri'ni de imzaladı.