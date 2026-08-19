Vali Sezer, Çocuklarla Spor Projelerini Görüştü

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projeleri kapsamında sporla buluşan çocuklarla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocuklarla sohbet eden Sezer, onların spora olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sezer, gençlerin sportif, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.