Edirne Valisi'nden Babalar Günü Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer mesajında, babaların sevgiyle yol gösteren, fedakarlıkla ailesini koruyup kollayan ve evlatlarının geleceği için her türlü zorluğu göğüsleyen kişiler olduğunu belirtti.

Babaların aile yapısının en güçlü dayanaklarından biri olduğunu ifade eden Sezer, "Babalarımız, sabrın, sorumluluğun ve karşılıksız sevginin en güzel temsilcileridir." ifadelerini kullandı.

Babaların hayatın her aşamasında tecrübeleriyle yol gösterdiğini aktaran Sezer, "Evlatlarının mutluluğunu kendi mutluluğu bilen babalarımız, güçlü toplumların ve sağlam ailelerin temel taşlarıdır. Onların emeği, alın teri ve fedakarlıkları sayesinde nesiller yetişmekte, değerlerimiz geleceğe taşınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sezer, başta şehitlerin emanetleri olan kıymetli babalar ile gazilerin babaları olmak üzere, evlatları ve aileleri için ömür boyu fedakarlık gösteren tüm babalara şükranlarını sunduğunu belirtti.

Vefat eden babaları rahmet ve minnetle andığını kaydeden Sezer, tüm babaların günlerini kutladı.