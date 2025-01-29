Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.
Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapım çalışmaları devam eden gençlik kampı, binicilik ve karavan park alanlarında incelemelerde bulundu.
Mesire alanını da gezen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sezer, Edirnelilerin yanı sıra soydaşlara da hizmet verecek Balkan Obası Gençlik Kampı'nın kısa sürede faaliyete başlayacağını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Vali Sezer, Gençlik Kampında İnceleme Yaptı - Son Dakika
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