Vali Şıldak Fıstık Hasadına Katıldı

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Karaköprü ilçesinde fıstık hasadına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Esemkulu Mahallesi'ndeki fıstık hasadına eşi Fatma Nur Şıldak ile katılan Vali Şıldak, üreticilerle sohbet ederek bereketli olması temennisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, asırlık fıstık ağaçlarının tescillenmesi çalışmalarına öncülük edeceklerini ifade etti.

Amaçlarının Şanlıurfa değerlerine sahip çıkmak olduğunu belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa değerlerini tarihi ve doğa güzellikleri ile sınırlı tutmuyor, ilimizi temsil eden fıstık ürünü gibi konularda da tescil çalışmalarımızı geniş bir ağa yaymak istiyoruz. 20 dekarlık alanda yer alan çoğu fıstık ağacı 200-300 yılı aşan bir yaşa sahip. Her zaman dediğimiz gibi Şanlıurfa toprağındaki bereket insanımızın adeta yüzüne ve yaşantısına yansımış. Türkiye fıstık üretiminde yüzde 45'lik pay sahipliği ile lider konumunda yer alan ilimizde 45 milyon adet fıstık ağacı bulunuyor. Biz her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında yer alıyor ve onları dinlemeye devam ediyoruz."