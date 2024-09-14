Vali Şıldak Fıstık Hasadına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Şıldak Fıstık Hasadına Katıldı

Vali Şıldak Fıstık Hasadına Katıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, fıstık hasadını yerinde inceledi ve üreticilere destek verdi.

14.09.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Karaköprü ilçesinde fıstık hasadına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Esemkulu Mahallesi'ndeki fıstık hasadına eşi Fatma Nur Şıldak ile katılan Vali Şıldak, üreticilerle sohbet ederek bereketli olması temennisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, asırlık fıstık ağaçlarının tescillenmesi çalışmalarına öncülük edeceklerini ifade etti.

Amaçlarının Şanlıurfa değerlerine sahip çıkmak olduğunu belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa değerlerini tarihi ve doğa güzellikleri ile sınırlı tutmuyor, ilimizi temsil eden fıstık ürünü gibi konularda da tescil çalışmalarımızı geniş bir ağa yaymak istiyoruz. 20 dekarlık alanda yer alan çoğu fıstık ağacı 200-300 yılı aşan bir yaşa sahip. Her zaman dediğimiz gibi Şanlıurfa toprağındaki bereket insanımızın adeta yüzüne ve yaşantısına yansımış. Türkiye fıstık üretiminde yüzde 45'lik pay sahipliği ile lider konumunda yer alan ilimizde 45 milyon adet fıstık ağacı bulunuyor. Biz her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında yer alıyor ve onları dinlemeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hasan Şıldak, Çiftçilik, Karaköprü, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şıldak Fıstık Hasadına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:53:07. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Şıldak Fıstık Hasadına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement