Vali Soytürk, Hayvan Bakım Merkezini Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Belediyesince yapımı tamamlanarak hizmete açılan Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, merkez bünyesinde oluşturulan Doğal Yaşam Alanını gezerek yetkililerden sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, Tekirdağ Valiliğinin destekleriyle hayata geçirilen Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi de tanıtıldı.

Merkez yetkilileri, tesisin işleyişi, üretim kapasitesi ve sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına sağlayacağı katkılar hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk, yürütülen çalışmaların sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Ziyarette Soytürk'e, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ile hayırsever Serkan Karagöz de yer aldı.