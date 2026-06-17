Vali Soytürk, Hayvan Bakım Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Soytürk, Hayvan Bakım Merkezini Ziyaret Etti

Vali Soytürk, Hayvan Bakım Merkezini Ziyaret Etti
17.06.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Soytürk, Çerkezköy'deki sahipsiz hayvanlar için bakım ve rehabilitasyon merkezini inceledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Belediyesince yapımı tamamlanarak hizmete açılan Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, merkez bünyesinde oluşturulan Doğal Yaşam Alanını gezerek yetkililerden sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, Tekirdağ Valiliğinin destekleriyle hayata geçirilen Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi de tanıtıldı.

Merkez yetkilileri, tesisin işleyişi, üretim kapasitesi ve sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına sağlayacağı katkılar hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk, yürütülen çalışmaların sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Ziyarette Soytürk'e, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ile hayırsever Serkan Karagöz de yer aldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ Valiliği, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Çerkezköy, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Soytürk, Hayvan Bakım Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 10:56:28. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Soytürk, Hayvan Bakım Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.