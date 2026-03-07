Vali Soytürk Muhtarlarla Buluştu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk muhtarlarla buluştu.

Soytürk, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kayı, Gündüzlü, Kılavuzlu, Köseilyas, Karaevli, Husunlu, Bahçelievler ve Gazioğlu mahallelerinin muhtarlarıyla, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda Vali Soytürk, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Soytürk, çözüm için mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Toplantıda muhtarlara İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu da eşlik etti.