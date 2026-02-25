Vali Soytürk Öğretmenlerle İftar Yaptı - Son Dakika
Vali Soytürk Öğretmenlerle İftar Yaptı

Vali Soytürk Öğretmenlerle İftar Yaptı
25.02.2026 09:39
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğretmenlerle birlikte iftar programında bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğretmenlerle iftar yaptı.

Vali Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen iftar programda, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Soytürk, ramazan ayı boyunca farklı iftar soflarında vatandaşlarla, farklı meslek gruplarıyla, bir araya gelmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Recep Soytürk, Valilik, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Soytürk Öğretmenlerle İftar Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:57
SON DAKİKA: Vali Soytürk Öğretmenlerle İftar Yaptı - Son Dakika
