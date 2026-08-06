Vali Soytürk, Şampiyon Kick Boksçu Dursun\'u Ağırladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kıtalararası ağır sıklet şampiyonu milli kick boksçu Muhammet Dursun'u makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dursun ziyarette katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılar hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Soytürk, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Dursun'u tebrik ederek, spor yaşamında başarılarının devamını diledi.

Tekirdağ'da itfaiye 7 ayda 8 bin 157 olaya müdahale etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde 8 bin 157 yangın, kurtarma ve acil durum olayına müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-3 Ağustos 2026'da ekipler, 3 bin 853 kurtarma, 3 bin 273 yangın ile bin 31 teknik destek ve diğer acil durum olayında görev yaptı.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte 1114 alan ve 830 ekili alan yangınına müdahale eden ekipler, yangınlarda 2 bin 239 dönüm buğday, 542 dönüm kanola ve 6 bin 507 dönüm anızın zarar gördüğünü bildirdi.

Açıklamada, vatandaşlardan anız yakmamaları, açık alanlarda kontrolsüz ateş yakmamaları ve herhangi bir yangın ya da acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri istendi.

Gübre satış noktalarına denetim

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte gübre satış ve dağıtım noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde piyasaya arz edilen gübrelerin mevzuata uygunluğu ile ürün güvenilirliği kontrol ediliyor.

Açıklamada, üreticilerin güvenilir ve kaliteli girdilere ulaşmasını sağlamak, tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.