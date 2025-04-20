Vali Soytürk Şarköy'de Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde hayvan barınağını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, barınak ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şarköy Belediyesince kurulması planlanan doğal yaşam alanı arazisini gezerek, incelemelerde bulunan Soytürk'e Şarköy Belediye Başkan Vekili Kemal Yazıcı eşlik etti.

Üreticiler bilgilendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Cuma Buluşmaları kapsamında Malkara ilçesinde 3 mahallede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.