Vali Soytürk, Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan\'a yeni görevinde başarı diledi

Vali Soytürk, Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'a yeni görevinde başarı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Barosu'nun 37. Olağan Genel Kurul'da seçilen başkanı Zümrüt Canku Arslan, yönetim kurulu üyeleriyle Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Soytürk, Arslan ve beraberindekilere yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi, başarı temennisinde bulundu.
Tekirdağ Barosu Başkanı Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 37. Olağan Genel Kurul'da baro başkanlığına seçilen Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk ile makamında bir araya geldi.
Vali Soytürk, Arslan ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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